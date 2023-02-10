影音串流平台Netflix致力為全球的觀眾製作精彩可期的娛樂內容，今年將推出至少8部韓國無腳本節目，數量是去年的2倍。主題包羅萬象，包括戀愛約會、體能極限、鬥智遊戲和喪屍生存戰，今（10）日搶先曝光其中7部，包括韓國首部打入非英語節目全球Top 10的火辣約會實境節目《單身即地獄》第3季，規則和地點都與以往不同，戀情發展更撲朔迷離。

約會和生存實境節目在世界各地深受歡迎，《單身即地獄》再度出擊，推出青春戀愛實境節目《Nineteen to Twenty》，追蹤一群即將年滿20歲的Z世代青少年花樣年華的繽紛生活。在19歲的最後一週，大家齊聚「19歲學院」，學習成年生活所需的實用知識，準備轉大人。並在1月1日搬到「20歲之屋」，不受父母和老師的管教，在此獨立生活。在節目激盪出青春活潑又洋溢懷舊之情的時刻，「Super Junior」曹圭賢、演員金智恩和「AKMU」的李秀賢擔任主持人。

眾人激烈廝殺的極限生存節目《體能之巔：百人大挑戰》主旨找到擁有最佳體能的完美體格。專為本節目布置的遼闊場景成為 100 名男男女女競爭的舞台，他們都以自己的體能為傲，無論年齡、不分性別，大家將一起爭奪「最佳體能王」的頭銜。目前榮登全球Top 10非英語節目榜第2名，並名列全球62個國家Top 10榜單，節目在2週後就會揭曉冠軍。在此之後，還有《Siren：Survive the Island》，邀請來自不同職業背景的的24名女性依照工作來組隊，她們個個戰力強大、精擅策略，將在一座無人島上展開一場7天6夜的生存之戰。

知名心理生存遊戲節目《大逃出》、《The Genius》製作人鄭鐘然推出的新節目《魔鬼的計謀》，最終贏家可抱走5億韓元的鉅額獎金。參賽者包括各路名流與網紅，魔鬼給他們的第一個建議，就是褪下在社群媒體上的面具，展露真實身分。

此外，有鑑於韓國喪屍題材遠近馳名，《喪屍宇宙》構築出不同以往的全新喪屍世界，參賽者必須在喪屍橫行的首爾完成各項任務。幕後團隊延攬《殭屍校園》的美術團隊和《屍戰朝鮮》的喪屍類型動作編排，聯手打造逼真又刺激的喪屍宇宙。參賽者堅持到底的求生過程包括完成覓食、安排移動方式或尋找避難棲身之所等任務，甚至得在夥伴遭到喪屍感染時決定該拯救或棄之不顧，過程將令觀眾看得坐立難安。