國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話訪問指出，美股1月漲多，現在進入震盪整理格局，台股盤勢也跟著美股走；雖然美股稍有拉回，但幅度不大，昨天費城半導體指數維持紅盤，台積電ADR（美國存託憑證）上揚，帶動台積電扮演今天台股撐盤要角。

他說，近期台股加權指數上揚時有量，震盪拉回時明顯量縮，看起來價量結構維持正向格局，且代表中小型股的櫃買指數本週表現強勢，可解讀為市場信心偏正面。

展望後市，蔡明翰認為，雖然美國聯邦準備理事會（Fed）官員再度釋出鷹派言論，美國公債殖利率2年期與10年期的利差達到40年來高點，但都屬於延續過去1年來的「舊利空」，對市場衝擊會逐漸鈍化。後續關鍵還是看通膨走勢，只要通膨持續下滑，無論美股或台股，震盪整理後都有機會反彈。

富邦投顧分析，台股近期守在年線約15282點之上，然而日指標已位處高檔，加上指數站回年線後，成交量能逐步縮減，顯示市場買盤追價意願謹慎，短期盤勢將在年線之上反覆震盪。（編輯：張均懋）1120210