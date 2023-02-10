新竹市長高虹安10日與市府人員、多名議員及專家實地到南寮運動公園會勘，發現場內草皮生長不佳、雜草叢生且伴有碎石、坑洞。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市斥資逾9800萬元打造南寮運動公園，於2018年完工啟用後，狀況不佳引發爭議，新竹市長高虹安10日與市府人員、多名議員及專家實地會勘，發現場內草皮生長不佳、雜草叢生且伴有碎石、坑洞。市府表示，將針對工程疑慮與改善規畫提出方案，盡速還給市民安全的足球場。

南寮運動公園過去曾是未經規畫的浮覆地，在前新竹市長林智堅任內啟動改建工程，打造成足球場及親子運動公園場地，然而啟用後卻有不少缺失，近日又因竹市各公共工程一一被檢視，再度引發關注。

10日高虹安與市府人員，以及市議員李國璋、林彥甫、鄭慶欽、劉彥伶、蕭志潔、吳旭豐、鍾淑英、新竹市社區足球發展協會理事長許智豪，以及多名足球教練到場會勘。

場勘後發現足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有多處坑洞，議員們更指出，足球場兩側球門存在高低落差、土壤級配疑似不合格、球場規格不符合比賽場地要求等問題。

管理單位表示，目前球場確實無法舉辦正式比賽，僅能供小規模的練習或是附近居民散步休憩，目前為了保護孩童安全，練習也多半以成人為主。

高虹安表示，南寮足球場狀況與前市府開幕宣傳有相當大的落差，當時前市府找來學童宣傳，指南寮足球場是標準足球場，可供新竹市校隊與足球愛好者練習並舉辦比賽，現在看來都不符事實且無法實現。

此外，高虹安也指出，現場有足球教練反應，新竹市足球校隊要找到正式的比賽練習場地，往往都要跑到外縣市，相當不便，也不易長期租借場地，她也要求教育處與城銷處，共同釐清南寮足球場工程疑慮，並研議未來如何改善與規畫使用。

市議員李國璋建議，足球場應增加緊急醫療設備；市議員鍾淑英表示，應盡速釐清足球場的許多工程疑慮；市議員吳旭豐則認為，要釐清足球場的目的性，究竟是比賽用足球場，還是公園足球場；市議員蕭志潔則提到，市府提供球場用地，若球場不適用，需討論其他安排。

市議員林彥甫則認為，南寮足球場現況草地不平整、布滿大小碎石，要作為基本的足球練習場地都很困難，如國中小學生使用，明顯有安全疑慮，若要維持基本的足球練習場使用，市府至少應協助架設100公分高的防撞圍網，才不會讓過往的養護白費。