泰國男星Ryu（Arthit Taongsawatrat）昔日以清新小鮮肉形象出道，拍了多部偶像劇和電影，濃眉大眼電暈萬千少女，但他在最紅的時候突然消失，停止一切演藝工作。近期有民眾在市場發現一名男子神似Ryu，卻已經是個44歲光頭大叔，擺地攤模樣令眾人看傻眼；據悉，Ryu在神隱期間，還有過3次婚姻，也是有3個孩子的父親。

綜合泰媒報導，Ryu是當地90年代人氣超高的鮮肉偶像，如今卻靠著賣二手物品和佛牌維生，被多次捕捉在市場擺地攤，現在居然已經變成光頭大叔，與當年清新俊秀外貌相差甚遠；原來Ryu在爆紅後消失的這些年裡，居然結過3次婚姻，與其中2任妻子生下3個孩子。

44歲的Ryu變成光頭大叔，現在只能靠擺地攤維生。（圖／摘自泰網）

不過，有報導指出，Ryu曾試圖回歸大眾眼前，年幼的孩子不理解父親為何會出現在電視上，最後妻子和孩子們都不辭而別，原本的生活意外被摧毀；而Ryu在2013年還罹患躁鬱症，至今接受長達10年的治療。

Ryu的消息曝光後，當地的知名演員Nikki Pim在社群發文，表示願意提供工作機會給Ryu，公開徵詢他的聯繫方式，Ryu也相當感激對方。