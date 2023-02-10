不少上班族領完年終獎金之後都有跳槽的打算，日前一名網友表示，他和同事受夠無能主管和愛偏袒小人的老闆，便私下達成年後離職的共識，沒想到引來多人響應，最後造成「整個部門團滅」的窘況，只剩下主管一人咬牙苦撐，讓這名網友樂不可支，爽喊：「真的笑死」。

「今年來點不一樣的！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，每年過完年各個部門都會有人提出離職，但今年卻是「全部門團滅」，包含他也要一起捲鋪蓋走人，只留下主管獨扛大樑，原PO興奮直說：「真的笑死，無能的主管，偏聽偏信的老闆，這公司還是不要待的好！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「太爽了，我前主管也是，他下面今年剩一人」、「我看過整間店變空城的」、「我們團隊5個人，含我走了3個，剩下無能的小主管和欺負新人的前輩，好爽，嘻嘻」、「連部門主管一起離職的全滅才猛，敝人去年有幸體驗了一波部門共進退」。

公司高層帶領團隊的模式和態度，真的會影響員工工作的心情，過去就有網友討論「超寒酸尾牙菜色」時提到，公司將尾牙舉辦在百貨公司美食街的平價韓式料理店，尾牙結束後全體員工有志一同遞出辭呈，「公司也倒了，笑死」。