北市內湖區某家具貿易商，從2019年起迄今年1月，總計積欠所得稅568萬7586元，且被發現該名貿易商打算出售名下價值2億多的不動產，企圖逃避追稅，移送機關緊急向台北高等行政法院聲請假扣押，並由法務部行政執行署士林分署緊急執行，及時查封這筆2億房產，貿易商最後無奈出面，全數邀回稅金。

士林分署指出，本件義務人公司欠繳2019年營利事業所得稅608萬959元、2020年營利事業所得稅823萬3848元、2021年134萬7998元，共計1566萬2805元。

貿易商以事業受新冠肺炎影響為由，先後2020年5月22日、2021年6月25日，向移送機關申請分期繳納前開稅款，最後積欠568萬7586元。

今年1月間移送機關查獲義務人公司，將出售其名下所有位於淡水區淡金路4筆不動產（含1筆土地及3筆建物），價值高達2億多元，承辦人員擔心義務人公司有假借申請辦理分期，於延緩繳納稅捐期間移轉財產，以達規避交稅，今年1月10日以緊急向北高行法院聲請假扣押裁定獲准。

士林分署人員火速執行，在開春第一天上班日(1月30日)成功查封義務人公司所有不動產，迫使義務人公司在2月6日將欠稅款繳清，士林分署與臺北國稅局成功聯手將本件欠稅全數追回，全案圓滿落幕。

士林分署在此呼籲民眾，如滯納稅捐欠費罰鍰，收入不足支應一次繳清，可向移送機關或執行分署申請分期繳納，但在全額繳清前，切勿移轉名下財產，以免被認為有隱匿或移轉財產、逃避執行之跡象，而遭移送機關聲請假扣押或被執行分署查封。