受到農曆春節因素，工作天數減少，調整部份外銷出貨船期航班的安排，儘管元月營收雖呈現月減少，但仍創歷年同月營收表現新高。依目前已接訂單觀察，對今年營運穩健成長持續樂觀。

隨著疫情後的油氣需求增長以及能源轉型大趨勢積蓄動能；同時因地緣政治因素，帶動了國防及航太產業需求亦持續強勁成長。預估今年營收可望維持穩定成長進而帶動產能稼動率的良好表現。此外，精剛團隊亦持續致力於內部作業流程優化，助攻營運成長動能。