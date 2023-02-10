momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，112年1月雖逢農曆春節假期及面臨去年高基期，1月合併營收為87.5億元，年增約4%，續創歷年同月新高，業績佔全公司營業額的95.5%。

富邦媒表示，1月延續農曆春節採買潮，隨著節慶腳步逼近，春節置辦轉往聚焦除舊佈新與開運相關商品，而居家娛樂如電競筆電、電玩遊戲、桌遊等買氣也很熱絡；而今年長達十天的春節假期與寒假的到來，加上適逢疫情解封議題的發酵，旅遊住宿與餐飲票券買氣顯著飆升，開學季商機也已悄悄湧現，機車消費需求升溫。

2月即將迎來西洋情人節，momo推出《情人節》活動搶攻放閃商機，且瞄準開學3C汰換升級需求， momo購物網即日起至2月28日力推《3C開學大FUN價》活動，網羅全站筆電配件、3C周邊等超過上萬件商品限時優惠6折起，指定筆電單筆滿5,000元登記送5% mo幣，最高回饋1000元mo幣，希望能夠衝高2月營收。