美時表示，亞洲市場營收與去年同期相比增加23%，主要是由於台灣業務持續地擴張，台灣市場今年營收增加了一倍達到約新台幣2億元，包括由Cialis帶領起跑的藥局業務，及去年新加入的肺癌用藥Alimta，以及原有的骨質疏鬆產品線Aclasta和Evista和其他學名藥組合帶來穩定收入。

另外，在外銷市場業務由於Lenalidomide美國市場於本月進行補貨，使得整體營收較去年同期勁揚逾268%，帶動整體營收持續成長。

亞洲藏壽司一月營收4.57億元、年增61.73％ 創單月歷史新高
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