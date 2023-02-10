美國飛機製造商波音公司今發布報告指出，隨著全球航空市場逐漸復甦，東北亞航班營運市場已恢復到疫情前的75％，但復甦力道仍受限，包括旅遊政策、勞動力、大陸市場等因素，國際航線要到2024年才會全面復甦。

波音集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）表示，未來20年，全世界需要4萬1170架新飛機以滿足市場需求，其中東北亞需要1345架全新客機，旅客則預期每年平均以1.7％穩定成長。他說，2022年波音淨訂單數為774架，不只單走道客機受歡迎，小型與中型廣體客機的市佔也日益增加。

蕭特指出，由日本、韓國與台灣組成的東北亞航空市場，受限於各國旅遊政策、公衛措施與勞動力不足，復甦步調較為緩慢，但預期東北亞載客量幾年內將恢復到疫前水準。展望2023年，亞洲區域內的旅遊可持續推升航班成長，尤其是大陸在內的亞太地區，將帶領全球民航業成長。

蕭特說，除邊境政策與防疫影響航空業復甦，大陸邊境開放也很重要，短期內兩岸因簽證問題導致航班受限，但預計在今年第3季，運能可恢復至疫情前的30％。

波音預測，到2041年，東北亞市場將需要740架單走道客機與550架廣體客機，以支援亞洲去域內及長程航線載客量成長，機隊汰舊換新金額達1900億美元（約新台幣5.7兆）。

近期貨運市場有放緩成長速度，但長期來看，消費、製造持續增加，預估每年以4％成長，未來20年内亞太地區貨機機隊將占全球的38％。