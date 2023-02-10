民進黨8日中執會通過由身兼黨主席的副總統賴清德，所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制無法溯及既往，而引發批評。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（10）日就表示，「為什麼要相信這個切結書呢？」游淑慧更直言，「民進黨最讓人受不了就是，每一次犯後的態度就是『死不認錯』，這就是民進黨」，引發討論。

游淑慧今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「為什麼要相信這個學倫切結書呢？這個切結書是簽了之後保證不會犯這個錯，結果還要一堆人千辛萬苦地去檢視論文，看看是不是真的像切結書一樣的保證」，游淑慧更接著說，「你敢就要讓有拿碩士論文的人，自己先去做論文比對，把論文比對的結果，附上參選的登記，要比對出來是符合的才能登記，簽什麼切結書啊？」

游淑慧更提及，「蘇貞昌到廟裡發誓都可以騙神了，你民進黨自己創設的切結書為什麼要相信？這是自己要自清啊，我們是吃飽太閒要幫你們民進黨證明沒抄襲嗎？」游淑慧更說，「去年證明這些人抄襲都累死了，得到的結果是『好不要臉的政黨』，這些人還是當副院長、當院長，這些官員還是依然厚顏無恥」。

游淑慧最後也強調，民進黨每次都用同一招「做賊喊抓賊」，這是態度的問題，「民進黨最讓人受不了就是，每一次犯後的態度就是死不認錯，這就是民進黨」。