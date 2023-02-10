土耳其及敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8強震，造成逾萬人傷亡，台灣特搜隊聞訊後立即趕往災區投入搶救，當地時間10日傳出好消息，台灣特搜隊成功救出受困女子，而在搜救畫面曝光後，發現這支隊伍是來自屏東消防局，屏東特搜隊弟兄耗時19個半小時將人救出，家屬感動得擁抱致謝。

土耳其當地時間10日傳出好消息，台灣特搜隊成功救出受困女子，而在搜救畫面曝光後，發現這支隊伍是來自屏東消防局。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

據消防署指出，台灣搜救隊伍及土耳其救援隊，在當地時間9日中午12時43分確定受困女子位置，發現受困女子被倒塌變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物壓住，持續以器具救援，經過19小時又37分鐘的搶救後，終於順利把人救出，年約35歲的女子在脫困送醫後，生命跡象穩定。

土耳其當地時間10日傳出好消息，台灣特搜隊成功救出受困女子，而在搜救畫面曝光後，發現這支隊伍是來自屏東消防局。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

而經搜救畫面曝光後，發現這支隊伍是來自屏東消防局，屏東縣長周春米說，看著傳回的搜救影像，看到傷者家屬擁抱感謝特搜弟兄的畫面，非常感動，消防弟兄遠赴他鄉英勇投入救災，並及時援救出寶貴的生命，真的令人感動、感謝，也期許弟兄們注意自己的安全，繼續加油！

土耳其當地時間10日傳出好消息，台灣特搜隊成功救出受困女子，而在搜救畫面曝光後，發現這支隊伍是來自屏東消防局。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

周春米指出，土耳其6日強震造成重大傷亡，屏東縣消防局出動40人的搜救隊伍，集結後搭機前往土耳其支援救災，看著救難人員持續在低溫中搜救與時間賽跑，只為盡力搶救更多寶貴生命，心中以這些救難英雄為傲，也希望台灣國人繼續為土耳其和敘利亞祈福，為搜救隊員們隔空加油打氣。