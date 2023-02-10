國內新冠疫苗接種情形逐漸停滯，為提升各縣市覆蓋率，中央流行疫情指揮中心啟動走訪22縣市，指揮官王必勝、發言人莊人祥今天南下拜會高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，交流討論新冠疫苗接種提升策略，並聽取地方防疫經驗回饋，期望藉由此次走訪行程，讓中央與地方溝通與分工合作更緊密。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（右二）、發言人莊人祥（右一）今天拜會台南市政府。（指揮中心提供）

近期國內疫情穩定可控，防疫量能充足，指揮中心持續進行防疫措施鬆綁與調整規劃；為充分做好開放準備，並與各地方政府協調一致，指揮中心已啟動走訪22縣市，拜會各縣市正副首長等夥伴，交流討論新冠疫苗接種提升策略，並聽取地方防疫經驗回饋。

王必勝表示，今天前往高雄市及台南市主要討論如何提升疫苗覆蓋率，並聆聽地方在執行時遇到什麼困難，以及中央如何協助；他們提出一些問題，例如各醫院疫苗門診陸續關閉，民眾覺得預約制不方便，以及民眾對於第幾劑已經混淆了，未來如何命名需再討論。

王必勝進一步說明地方回饋的意見，因為現在疫苗接種劑數已經太多，未來可能不要用「1、2、3劑」或「基礎劑、追加劑」等說法，改用「2023年接種計畫」，讓民眾更清楚，就像流感疫苗是每年10月開打。

不過王必勝指出，需考量新冠疫苗常態化，現在尚不確定需要打幾劑，但「不會等到事情釐清了才有動作，指揮中心都會聽進去，想一個讓民眾清楚的方法」，另外這也會牽涉到醫院端和健保方面，都會一一處理。

隨著疫情逐漸穩定可控，未來如何開放，兩位市長也有提供建設性意見。王必勝表示，日前莊人祥已經前往苗栗縣、新竹縣，疾管署南區區管中心亦前往澎湖縣，接下來我們會繼續前往各縣市，聽取大家的意見，也感謝他們對防疫工作的配合。