華人一直都有「以形補形」的食療概念，因此有不少男人嗜吃雞佛壯陽，對此，中醫師張宏銘指出，雞佛與壯陽沒有直接關連，反而要擔心吃下過多膽固醇，增加心血管疾病風險；再者，濕熱、虛火體質的人也不宜多吃。

張宏銘在臉書粉專發文表示，雞佛指的是雞睪丸，有人說口感吃起來柔軟，像豆腐一樣，加上不少人崇尚「以形補形」，認為有壯陽奇效，所以經常用來補身，然而事實上，雞佛的營養之處主要是來自蛋白質、胺基酸跟脂肪，雖然蛋白質可以增強肌肉，但與壯陽其實沒有最直接的相關，更多的反而是膽固醇，尤其是每100克雞佛有560毫克的膽固醇，吃多會增加心血管疾病風險。

以中醫角度來看，張宏銘提醒，雞睪丸是屬於比較溫補的食物，濕熱、虛火體質的人不適合多吃，否則容易讓身體不正常發炎或者嘴破上火。

若要改善不孕體質，張宏銘表示，多攝取雞蛋、牡蠣、堅果、牛奶、深色蔬菜等食物，再搭配規律作息與適量運動，比較有助於增加睪固酮的濃度；不過他也坦言，產生不孕症的原因很多，慢性攝護腺炎、精索靜脈曲張也是常見原因，建議先與醫師諮詢討論。