高雄孫姓男子10日下午前往旗津風車公園時，在公園內停車場聞到異味，前往察看後，發現停車場內的一部廂型車駕駛座上躺者一名男子，孫男立刻報警處理。警消到場時，車內男子已明顯死亡，且副駕駛座有炭火燒過痕跡，初步排除外力介入。確切死因仍待相驗，目前已聯絡家屬到場指認。

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