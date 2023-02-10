高雄孫姓男子10日下午前往旗津風車公園時，在公園內停車場聞到異味，前往察看後，發現停車場內的一部廂型車駕駛座上躺者一名男子，孫男立刻報警處理。警消到場時，車內男子已明顯死亡，且副駕駛座有炭火燒過痕跡，初步排除外力介入。確切死因仍待相驗，目前已聯絡家屬到場指認。
★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！
★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。
高雄孫姓男子10日下午前往旗津風車公園時，在公園內停車場聞到異味，前往察看後，發現停車場內的一部廂型車駕駛座上躺者一名男子，孫男立刻報警處理。警消到場時，車內男子已明顯死亡，且副駕駛座有炭火燒過痕跡，初步排除外力介入。確切死因仍待相驗，目前已聯絡家屬到場指認。
★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！
★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。