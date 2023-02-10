民進黨台北市議員王世堅近日指出，在經過一些莫名其妙的攻擊之後，對於綠營台北市中正、萬華區的立委初選，確實開始起心動念了。然而國民黨台北市議員游淑慧今（10）日對此表示，王世堅想要挑戰該區現任立委林昶佐恐怕還是會被黨內擋掉，唯有挑戰大同、士林區的立委何志偉才有勝算。

游淑慧指出，王世堅曾親口跟她講過，2020年就有意願投入立委選戰。她也強調，但如果王這次還打算角逐中正、萬華的立委席次，除非現任無黨籍立委林昶佐願意禮讓，不然很有可能在民進黨內商議時，就有高機率被喬掉。

游淑慧還提到，王世堅想要獲得一場公平的初選，參加台北市立法委員第二選區比較好，王在該選區有兩個優勢，其一是該選區包括大同區跟士林區，而大同區又是王世堅的本命區；另一點則是該區現任立委不但是同黨的何志偉，且二人都屬於「煎鮪魚」組合，深綠對他們仇恨值都很高，因此初選交給中間選民做抉擇，會相對客觀一點。

另對於綠營指控，國民黨有很多議員落跑選立委一事。游淑慧也反駁，民進黨籍的簡舒培也是台北市議員，現在也有選立委的想法，那是不是有落跑的慾望？另外王世堅也有議員身份。她呼籲民進黨不要操作這個假議題，綠營過去也是有很多人選完議員選立委。