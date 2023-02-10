童綜合醫院與國立中興大學簽訂教學研究合作，成為後醫學系醫學生的實習訓練醫院之一，因應首屆招收23名公費後醫學系學生，畢業後將派任至偏鄉醫療院所工作8年，童醫院副院長蔡青劭特開設「實證健康照護」課程，舉辦三天兩夜「112年實證健康照護暨偏鄉服務實習」活動，讓學生更加深入認識偏鄉醫療環境及實際運作。達到知其所學、學以致用的動機。

童綜合醫院蔡青劭副院長暨中興大學後醫副系主任等醫師，開設「實證健康照護」課程，舉辦三天兩夜的「112年實證健康照護暨偏鄉服務實習」活動。(童醫院提供)

童醫院指出，這次「實證健康照護暨偏鄉服務實習」深入到苗栗泰安鄉象鼻、天狗、清安村與龍山等部落進行服務，蔡青劭副院長領隊，攜手婦產部劉錦成、新陳代謝科曾耀賢、免疫風濕科邱瑩明、腎臟科吳再坤副主任與神經外科柯宗伯醫師等六名醫師進行分組教學，協助中興大學後醫學系23名醫學生，三天中充分學習偏鄉醫療特殊性與民眾需求。

實習首日由免疫風濕科邱瑩明主任、腎臟科吳再坤副主任先協助學生進行巡迴醫療衛教講座活動。(童醫院提供)

實習第一天由免疫風濕科邱瑩明、腎臟科吳再坤先協助學生進行巡迴醫療衛教講座活動，分別在象鼻部落與天狗部落運用短劇及講座方式，向當地部落民眾介紹退化性關節炎、高血壓的疾病發生與預防。

第二天童醫院社區健康篩檢團隊約20人，前進到泰安鄉衛生所提供四癌與PSA篩檢服務，更派遣一輛數位乳房攝影巡迴車到場，由蔡青劭、婦產部劉錦成實際執行口腔篩檢與子宮抹片篩檢，不僅服務泰安偏鄉民眾103人，也讓醫學生們實地學習臨床問診、身體評估、並與民眾交流衛教。

第三天由經驗豐富、偏鄉服務二十餘年的泰安鄉衛生所主任賴聖民解說偏鄉醫療執業狀況，鼓勵學子們融入、補強偏鄉醫療，並讓學生們能一一進行心得分享與意見交流，學生們都表示這次活動意義重大，不但能親自參與篩檢活動，並帶著民眾完成篩檢過程，和民眾進一步接觸與互動，更加了解偏鄉需要，讓未來的行醫路程，多了充分體認與準備。

蔡青劭表示，此次在中興大學開辦的「實證健康照護」課程為實習課程，目標要讓醫學生藉由實地參訪和臨床實習體驗偏鄉醫療服務內容、運作、量能及限制。讓醫學生在臨床醫師老師帶領下，擔任醫療團隊一份子，直接參與偏鄉健康照護。

蔡青劭強調，本課程特色為藉由1：3低師生比，提供每一位醫學生多元探索與發展的機會，閞拓視野了解台灣偏鄉醫療特色，預備自己順利選擇未來的行醫生涯規劃，增進臨床學習效果及工作中學習與成長。課後安排課程學習製作課程心得影片並上傳YouTube，為此次實習畫下完美句點，也給未來對此類似課程有興趣的學生們一些經驗。