舒淇幾年前嚴重過敏，讓她不得不暫緩拍戲的頻率。（ELLE雜誌提供）

舒淇說自己的人生算得上「漂泊」，不過其中有很多她主動的成分。（ELLE雜誌提供）

46歲金馬影后舒淇擔任時尚雜誌封面人物。從影28年的她，憶起當年初到香港時，忙到沒空擔心「要用另一種新語言說台詞」這件事。她形容那時的電影產業像高速運轉的傳送帶，而她所有的資本就是時間，幾乎每分每秒都在往前衝，即使自己根本不清楚目標，就被從這個劇組轉到下一個劇組，服裝師給她的衣服套上就好，整個人被推到鏡頭前都還是懵的。

身為演員，舒淇也很清楚自己就是導演在電影裡的棋子，當與導演溝通出現落差，她會獨自到一旁沉靜重新梳理脈絡，她堅持自己要先相信該角色能做到，才可能把它表現出來。出道早期，舒淇常接到同類型角色，當時她明白到唯一可掌控的就是對自己的要求。「那時可能我接到10部戲，裡面有5、6部都要演傻大姐。我就想，至少每一次演傻大姐會有點不同，能有一點進步，可以演一個聰明一點的傻大姐，或者她其實是聰明人，但裝傻的傻大姐。」她總說自己受上天眷顧，王晶、劉偉強那樣的商業片導演找她合作；張婉婷、關錦鵬、許鞍華這些香港文藝片導演也合作過；像侯孝賢這樣大師級的藝術片導演也找上她，「每個導演都在我身上雕刻過一把。」花瓶、打女、文藝片她都試過，又沒被定型。

幾年前過敏最嚴重、發作最頻繁的時候，她出門要帶上一整套的抗敏藥，外加一整個行李箱裝防護用的大毛巾。半夜過敏的症狀會突如其來，整宿都無法入睡，她試過各種方式緩解症狀，只為獲得短暫的安寧。身體上的痛苦她能獨自消化，但過敏引起的臉部浮腫會影響她在鏡頭前的表現，不符合角色在劇中的狀態，「就我這種對演戲要求比較高一點的人來說，會很生自己的氣。」過去的幾年裡舒淇不得不暫緩拍戲的頻率，讓身體修復脆弱的免疫系統，「不是說人7年會換一次整體的細胞嗎？我想應該好一點了吧。」舒淇塗上厚厚的防曬霜再穿上肉色的防曬服，避免在烈日裡長時間暴曬，做足準備。

舒淇說自己的人生算得上「漂泊」，其中有很多她主動的成分 ，「今天你讓我真正安定下來，就沒有辦法。我特別喜歡到處走，很喜歡住在朋友家，也很容易把陌生的地方當成家。」她很容易對一個地方產生依靠感，但離開了就不想再回頭，更不會唸著故地重遊。與馮德倫結婚後，「家」的概念變成了那個人，「不是指某個特定的空間，老公在哪裡，家就在哪裡。」

舒淇不久前看到日本資深演員黑木瞳在金馬紅毯上的狀態不禁讚嘆「天哪，她62歲了，保養成這樣子……」不免開始想，十幾年後才會到那個年紀的自己會是什麼模樣，「雖然我口口聲聲說外表不是一個問題啊，衰老是自然規律啊，但看到別人能有這樣的狀態，心裡還是會受到一點刺激。」她常說自己懶，又愛吃，但舒淇從來不會真正陷入放縱。胖5公斤是她的極限，「大概胖過3公斤，我自己就會特別受不了。即使我想大吃大喝，但真的看到一盤油亮亮的菜擺在那裡，大概也下不了口。」這已經成為她深入骨隨的自律。