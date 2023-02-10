兔年春節百業開工的元月底，台北市街頭重新熱鬧起來，千億富豪尹衍樑與南山人壽董事長尹崇堯父子倆，下班後在杭州南路牛肉麵店用餐被民眾直擊，留下一張珍貴畫面。

今年1月31日傍晚5時許，一輛勞斯萊斯步下尹衍樑與尹崇堯，這對千億父子檔逕直走進德忞牛肉麵店，點了千元有找的排骨麵與小菜，倆人就坐在板凳上享用，本刊詢問潤泰集團總裁尹衍樑，與兒子是否不時在巷弄間尋美食，飽餐順便話家常，獲尹衍樑親切回應：「是。小店味道好！」

尹衍樑愛好美食，有一個平民的胃，他會親自騎著哈雷機車去北投金春發牛肉麵店外帶餐點。這次尹衍樑與兒子一塊吃的德忞牛肉麵店，也是總裁愛店之一，從尹衍樑就讀成功高中起就是常客，有網友透露，「據說這邊有尹總裁私房套餐」。尹為人亦十分好客，即使年輕時預算有限，也會請研究所碩士班老師、前貿協董事長王志剛吃孫東寶牛排。

知情人士指出，尹衍樑珍惜親子關係，不時會找尹崇堯聚聚；尹衍樑在年輕時有一段時期邊上班、邊攻讀博士學位，在這麼忙碌的時候，晚上「右手寫論文、左手抱剛出生的尹崇堯」，父子情深可見一斑。

尹崇堯從小就乖巧得人疼，取得英國牛津大學東方文學博士，6年前被父親從英國召回、經營不曾涉略過的金融業南山人壽，他尊重且順父親的決定，儘管經歷不少風暴，仍努力把壽險經營成自己理想中的樣子，給保戶穩定的承諾。