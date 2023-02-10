看好赴日旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手日本星野集團共同推出星宇航空COSMILE會員專屬「星星相遇 北海道雪國之旅」機加酒自由行套裝行程，內含星宇航空桃園-新千歲來回機票、3月限定星野TOMAMU度假村及星野集團都市觀光新品牌OMO3 札幌薄野各兩晚，雙星夢幻聯手，讓旅客搭乘星宇住星野，一次享有精品級飛行服務與高質感度假體驗。

星宇航空表示：日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，解封之後更是熱度持續看漲，星宇目前共有5個日本航點，包含東京、大阪、福岡、沖繩及札幌。很開心能夠與星野集團攜手推出會員專屬的機加酒行程，星野集團在日本除了是頂級度假村的代名詞外，近年來也積極發展設計感滿滿的都市觀光系列飯店，也是各國遊客赴日旅遊的夢幻住宿選擇，期許藉由本次合作，讓旅客在重啟赴日旅遊時，能有更優質的度假享受。

星宇航空以Airbus新世代客機A321neo執飛台北-札幌航線，每日一班早去晚回，旅人們可盡興玩好、玩滿！凡從台北出發之航班，商務艙可品嚐日本航線限定的「台北鳥喜雞串燒盛合」，星野集團針對與星宇推出的會員專屬行程，特別安排奢華時尚的星野TOMAMU度假村與甫滿一週年的都市觀光OMO3札幌薄野飯店，讓不同客層偏好及需求的會員皆可獲得滿足。

星野TOMAMU度假村有著世界少見的高品質粉雪，不僅是滑雪者天堂，旅客也能在此體驗各式雪上活動，不論是在零下30度的愛絲冰城享用以冰製玻璃杯盛裝的極地飲品及甜點、在標高1088公尺的霧冰平台欣賞樹冰絕景所打造的鄰崖平台、以及三月限定的雪山絕景鋼琴酒吧。而OMO3札幌薄野飯店，除了地理位置便利，還與在地商家合作，由「周邊嚮導OMO Ranger」導覽及帶領喜愛探索城市的旅人深入巷弄，體驗不同層次的都市魅力。