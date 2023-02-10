一名女網友在網路上分享自己深夜收到閨蜜男友打手槍的影片，讓她非常錯愕，也疑惑為何閨蜜男友的私密影片會流出，貼文曝光後有不少網友解答表示這是詐騙集團的手法，且過去已有許多人受騙上當並遭勒索。

一名女網友在《Dcard》上分享自己昨（9）日凌晨時在IG上收到一則陌生訊息，她表示訊息內是一部影片，而影片封面有經過模糊處理，疑似為敏感內容，不料她點開影片後，發現畫面中竟出現閨蜜男友的臉「看起來像是他的視訊畫面，5秒後畫面跳轉到打手槍」，原PO表示影片全為無碼，她看完後嚇到退出，並返回聊天畫面，事後那則訊息以及傳影片的人就消失了。

對此影片原PO推測兩種可能表示「這個帳號的人認識朋友男友，可能有私人恩怨，所以惡意剪接散播」或是「影片是真實的，朋友男友以此為樂」，她表示「我很不願意相信是後者 我想問問大家有沒有遇過這種狀況 該怎麼處理？」。

貼文曝光後，有網友解答指出「之前看過有人分享，有男生玩交友軟體遇到詐騙集團，詐騙集團會引誘男生開視訊打手槍。後來被偷錄下來威脅要給一筆錢否則要把影片傳給他的親朋好友看，不知道是不是你朋友男友也遇到詐騙集團了」，對此有人深入解惑表示，有些詐騙集團會請男生下載APP，並利用APP盜取手機聯絡人，拿到男方的私密影片後，再以此威脅勒索，也點出此類案件層出不窮。

也有網友提出個人看法表示「有女友還在網路上訊愛被偷拍真的活該笑死」、「妳朋友應該也收到了，八成精蟲衝腦，在網路上訊愛遇到詐騙，不給錢就惡意散播」、「就算是詐騙，但他也確實是有女友還跟人家電愛訊愛啊，不值得同情……」。