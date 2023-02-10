台灣河流多，車子通行的橋梁更多達2萬多座，能否定期檢測攸關民眾通行安全；為了克服橋底檢測的種種問題，交通部運輸研究所研發出猶如醫療內視鏡的「機械手臂」，有效提升橋梁檢測品質。這項發明獲得去年台灣創新技術博覽會金牌獎，預計今年底可完成研發後技術移轉，全套設備成本壓在100萬元以內。

推車型橋梁檢測設備各部位說明。(運研所提供)

運研所副所長陳天賜表示，全國車行橋梁約2萬3千多座，由各橋管機關定期檢測，一般是使用橋樑檢測車、高空作業車或是無人機（UAV）。不過並非所有橋梁適用，尤其是濱海橋梁。

陳天賜表示，濱海橋梁若位在受潮汐河段，梁底構件被潮汐反覆浸泡，長期處於高鹽害環境，鋼筋容易鏽蝕膨脹、混凝土剝落，逐漸降低橋梁承載能力。此類濱海橋梁梁底大多幽暗近水，檢測人員常需乘坐橡皮艇或穿著潛水裝，才得以進入梁底檢測。若是漲潮之後空間變小，或是梁底布滿垃圾雜物、水生植物從升等，檢測起來非常困難。

陳天賜表示，2017年起運研所與大同大學合作研發橋梁梁底檢測工具，只要橋下有1公尺高度，就可以操作。其外形像一台小推車，橋檢人員僅需於在橋上操作多節可伸縮臂桿，就可將鏡頭往下最高4.5公尺、探入橋梁底部最深5公尺，拍攝帽梁、支承、墩柱等側向構件；伸縮臂桿前端的鏡頭可轉向並自帶光源，可即時回傳影像，2022年更導入影像拼接技術，呈現完整橋底影像。

陳天賜表示，這套設備不只能用在橋樑檢測，棧橋等類似結構物都可以開發。目前可檢測寬10公尺以內的橋梁，這類橋梁在台共1萬2857座，占全國橋梁的56％。

運研所港灣技術研究中心副研究員鄭登鍵表示，實地試驗後，該設備檢測長20公尺、寬10公尺橋梁僅需約90分鐘；雖然比傳統人力目視檢測約40分鐘所需時間長，但優點是可以完整拍攝梁底構件並以影像記錄，且能降低檢測人員的風險。

該項發明獲得經濟部智慧財產局發明專利第I741701號，以及去年台灣創新技術博覽會金牌獎。運研所港灣技術研究中心主任蔡立宏表示，目前還在優化各項功能，接下來會在6座橋梁再做測試，年底完成研發，再技術轉移給橋管機關。成本方面，該組設備載運、組裝、操作都方便，目前粗估整套可以壓在100萬元以內。