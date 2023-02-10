中國國民黨副主席夏立言一行，今天上午在北京飯店會議室，與大陸智庫學者舉行「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談。與會的淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，他和中國社科院台灣研究所所長楊明杰有很多共同看法，談到美國眾議院議長麥卡錫如果真的訪台成行，雙方都認為大陸必將做出激烈反應。

趙春山表示，兩岸的經貿形勢不可分割，在後疫情時代，希望兩岸能夠在各方面多合作。由於兩岸官方往來中斷，民共之間無法對話，強化民間交流就尤其顯得非常重要。

在兩岸政治關係部分，趙春山表示，在目前中美關係因美國圍堵中國而越鬧越僵、俄烏戰爭影響國際局勢，美國在台海地區頻打台灣牌的情況下，都是影響兩岸關係的重要因素。尤其美國新任眾議院議長麥卡錫如果在今年春天訪問台灣，大陸方面必然會做出強烈反應，如果民進黨政府不小心謹慎處理麥卡錫訪台，將會再度造成兩岸關係動盪。

趙春山表示，兩岸要創造良好氛圍，避免突發事件，台灣要小心應對美國打台灣牌，因為涉及領土、主權等議題，大陸方面完全沒有退讓的空間。

在兩岸目前的緊張狀況下，趙春山引用大陸國台辦主任宋濤今年元旦發布新年寄語時主張的「四要」：要和平、要交流、要合作、要發展，這四點都符合兩岸雙方的利益，且促進雙方經濟發展，這不僅是國共兩黨努力的方向，兩岸政府也應該要朝此目標前進。

趙春山表示，除了「四要」之外，他建議兩岸還要務虛、務實兼顧，除了宏大的理想外，落實到兩岸和平、發展等層面。他認為宋濤是個很務實的官員，完全掌握中央習近平主席的政策，兩岸有機會贏來「春暖」，但是否造就「花開」則需要兩岸雙方一起來努力。

趙春山表示，大陸方面希望國民黨對於大陸政策要有自己的主張，並且明確表達自己的立場，要和民進黨有所區隔，不然支持者也會對國民黨產生疑慮，大陸希望國民黨別因此而因小失大。而夏立言此行的任務也很明確，就是告訴大陸方面，雖然黨內有些不同的聲音，但國民黨的路線沒有改變。

今天的座談採閉門方式舉行，大陸主辦方只安排大陸官媒入場採訪。與會的大陸智庫學者，除楊明杰外，還有中國社科院臺灣研究所副所長張冠華、天津南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任周志懷等人。