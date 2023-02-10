市公所發起同仁愛心募物資，短短一天有上百件。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

土耳其大地震，死傷嚴重，物資極度缺乏，當地又遭逢寒冬，土耳其駐台辦事處公布土耳其急需的物資項目後，花蓮市長魏嘉彥號召同仁一起捐贈保溫瓶、壺及禦寒物資，送暖到土耳其，短短1天就募集上百件，市公所表示，將勸募到下周一（13日）下班前，會將募集到的所有物資裝箱，統一寄送到土耳其駐台辦事處提供的地址。

土耳其與敘利亞邊境發生強震，死傷嚴重，除了各國組成搜救隊前往救援外，民間也募集物資、捐款給予幫助。駐台北土耳其貿易辦事處公布亟需物資清單，品項有20種包含全新沒使用過的，包括冬季衣物、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲、尿布、衛生清潔用品等大，以及帳篷、毛毯、睡袋等。

魏嘉彥對地震災區表達不捨與遺憾，號召公所同仁一起響應捐贈物資，將家中如有多的、用不到的全新保溫瓶、壺，及禦寒衣物、衛生用品，都可以來捐贈。

他說，當地天氣冷，不論是災民及救難人員，如能喝到熱熱的湯水，有禦寒衣物，都可以幫助溫暖身體，抵擋寒冷，希望他們在現在天氣、局勢的寒冬中，可以感受來自台灣的溫暖。同仁們也發揮愛心，公所主祕翁美華就捐了全新睡袋，祕書蔡淑香一口氣拿了5支保溫瓶，希望災民能盡快度過難關。

魏嘉彥感謝同仁展現花蓮人的愛心、熱情，把溫暖隔海送進土耳其，也提醒同仁因當地有不同宗教習俗，還有衛生考量，捐出的必須是全新未使用過的物資，將收件到下周一13日下午5點，再全數裝箱寄送到土耳其駐台辦事處提供的地址，盼送到災區後，讓災民或救助隊員都能在寒冬中獲得暖意，感受到來自台灣的愛心。