【旅遊經 編輯部報導】

情人節節慶即將到來，為了搶攻送禮商機，台北晶華酒店選定連年榮登情人節禮物排行榜榜首的巧克力為主角，即日起至3月14日甜蜜推出「Chocoholic 巧克力情人月」，除了餐廳推出各式美食，客房規劃專屬住房專案外，更攜手海內外十數家名店於一樓中庭打造繽紛」，除了邀請到義大利百年巧克力名店—Venchi、使用天然食材製作冰淇淋的BEBOP、美國知名百年糖果店—See’s CANDIES、頂級蘭姆酒品牌—SelvaRey，以及台灣在地品牌—niko bakery 日香生吐司、臺虎精釀等店家販售包括巧克力禮盒、冰淇淋、可可蘭姆酒等十數款美食商品外，這次更特別集合了專賣進口香氛的Scentasia、法國香水品牌—GOUTAL PARIS、巴黎高級訂製彩妝品牌—BY TERRY、專業美甲領導品牌—OPI分別帶來包括可可色系的指彩、可可香調的香精及香氛等主題周邊商品。

《巧克力市集》。

林后可可。

台北晶華此次邀請來自台灣屏東的在地品牌—林后可可，帶來風味清亮帶微微果酸的可可茶，及以販售用可可脂打造的各式保養品和彩妝。創辦人洪誼靜提到，屏東優良的氣候環境與加工技術，驅使台灣得以製造出全世界加工里程最短的「Tree to Bar」巧克力。您可知可可果，好處多多，如：裡頭的籽變成豆仁可以做成巧克力外，皮跟籽藉由敲打將香氣和風味萃取出來，就變成了可可茶。外殼則可以經由萃取其中的可可多酚成分作為美妝面膜，對美白和曬後的修復都有很好的成效。將種子乾燥，烘烤和壓榨後，從豆中提取植物脂肪，即可獲得可可脂，由於可可脂會在皮膚溫度下融化，與身體接觸時能提供肌膚深度的滋潤，因此常被用作潤唇膏、舒緩膏等產品。

食客以附贈的精巧小木槌敲開巧克力外殼後，即可品嘗到繽紛馬可龍。

另外，晶華酒店法籍點心主廚裴洛偉因應情人節的到來，打造出一款最有「內涵」的「敲敲打開你的心」心型巧克力禮盒，主廚將法國法芙娜35%白巧克力混合粉色、帶天然莓果香氣的紅寶石巧克力打造出心形外殼，接著於內裡盛裝一顆顆繽紛可口的法式馬卡龍。食客以附贈的精巧小木槌敲開巧克力外殼後，即可品嘗到清新爽口的檸檬、香氣迷人的香草以及甜而不膩的焦糖海鹽等三款風味的馬可龍，夢幻又驚喜的創意之作，必能擄獲戀人的芳心，每組巧克力禮盒含乙支精緻小木槌，售價1,499元。

上庭酒廊推出巧克力珠寶盒。

二樓上庭酒廊推出的「巧克力珠寶盒」是走鹹甜共冶的路線，鹹點的部分有以巧克力烘焙麵包所製成的「牛肉可可迷你堡」及「可可貓王三明治」，以巧克力酸種麵包搭配香煎鴨肝及醃漬時蔬的「鴨肝塔丁」及結合貝比貝爾起司、法國法芙娜72%黑巧克力堅果、以及天然杏桃乾的「貝比貝爾佐巧克力堅果」。另外幾款充滿巧克力元素的法式甜點分別為以法芙娜瓜納拉純苦70%巧克力搭配卡士達、巧克力醬以及草莓切片的「巧克力草莓布丁」，以法芙娜可可粉製成綿密蛋糕體後、包裹35%白巧克力並撒上些許金箔且綴上粉色巧克力玫瑰花的「焦糖榛果蛋糕」，使用荔枝覆盆子甘納許搭配法芙娜白巧克力的「荔枝覆盆子馬卡龍」，以及選擇沙布列餅乾為底、堆疊上可麗露造型的酸甜草莓奶餡及香草慕斯、再層覆上紅色可可脂的「巧克力香草草莓」。搭配套餐的飲品則是由上庭調酒師以有機可可為主角，研發出氣泡口感綿密的「可可香檳茶」以及「濃情熱可可」，「巧克力珠寶盒」兩人共享，每人1,190+10%元。

除了甜進彼此心裡的美食外，客房亦推出「巧克力情人假期」住房專案，旅人不僅可以在專屬空間中，共享由晶華法籍甜點主廚打造的「巧克力珠寶盒」，重拾獨處的甜蜜食刻，還能與情人一同以台灣美妝保養品牌--林后可可的「可可淨白黑金面膜」護膚，讓肌膚也充分吸收愛情的潤澤。專案兩人成行、房價每房每晚9,300元起，再贈CNN 唯一推薦台北必吃自助式早餐兩客，有情人們將可共享甜而不膩的愛戀假期。

圖片：台北晶華提供