富邦人壽2023年1月合併稅前淨利為8.52億元，個體稅後淨利為13.91億元，1月台股加權指數上漲幅度7.97%，實現部分資本利得，股票及基金投資利益及利息收入為主要獲利來源。另債市投資方面，1月份資金重回債市，長期利率回檔後震盪整理。策略上仍持續利用機會，配置債券部位，以提高未來整體經常性收益，並以維持帳上合理現金流量為目標。1月隨著美元走弱，國際資金逐步配置回流亞洲，帶動台灣、韓國、新加坡等亞洲幣值回升，單月美元兌新台幣貶值逾2%，產生兌換損失。本公司避險策略上，除了加強傳統避險比例，同時使用一籃子貨幣，提升避險靈活度，並搭配外匯價格準備金來沖抵部份匯兌風險，以降低避險成本。1月底外匯價格變動準備金餘額約326億，可為策略調整上提供彈性。富邦人壽個體1月初年度保費收入(First Year Premium)65.31億元，較上月成長8.9%，其中利變型及投資型較上月分別成長16.3%及11.3%，總保費收入(Total Premium)達286.50億元。1月底富邦人壽RBC約300%左右，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上。

台北富邦銀行2023年1月稅後淨利30.63億元，較去年同期成長111%，創歷年同期新高，獲利成長主要為營收年增近4成，其中投資收益受惠近期金融市場回穩，全球股債市反彈，金融資產評價收益較去年同期大幅成長，淨手續費收入月增約2倍並較去年同期成長，主要來自財管及信用卡業務收益提升，存放款業務動能穩定及持續受惠升息效益，淨利息收益較去年同期成長5%，資產品質維持一貫穩健趨勢，截至1月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為711%。信用卡有效卡數及簽帳金額維持雙位數成長，與Costco合作之聯名信用卡於2/1正式上市，結合大數據及AI智慧審核、多元申辦管道、會員權益及各項店外優惠升級，預期將可提供卡友嶄新的體驗。

富邦產險2023年1月稅後虧損1.08億元，其中防疫險相關直接賠款金額為62.83億，核賠15.9萬件，自留賠款金額為55.06億，對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備15.63億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備約86.60億)。業務方面表現，1月簽單保費53.55億元，其中水險有超過45%以上成長之亮麗表現，個人綜合險及健康傷害險業務成長亦優於市場約3%~6%，簽單市佔率達23.5%，維持市場領先地位。

富邦證券2023年1月稅後淨利4.64億元，較前月增加3.60億元，較去年同期增加4.09億元。受惠2023年初台股及國際股市反彈走勢，台股1月加權指數較去年底彈升1,127點，致證券金融資產部位均較前月及去年同期獲利顯著增加。