數字科技以市場資訊服務與平台活動等方案，提升會員黏著度，其中8891汽車憑藉海量汽車資訊，及推出88購車節活動，帶動1月營收較去年同期雙位數成長，加上小雞上工於去年12月開始啟動收費，逐漸貢獻營收，且農曆春節長假效應，帶動8591寶物交易營收提升。
旗下平台「518熊班」今年邀請浩子擔任品牌代言人，以期透過浩子在美食節目的主持經歷，及近期餐廳經營類實境節目累積的高人氣，帶動518熊班業績及營收成長，搶攻服務業人才市場。
數字科技(5287)1月合併營收1.60億元，年增率4％，創歷史同期新高。隨著台灣邊境管制與防疫政策逐步放寬，服務業市場日漸回溫，婚宴市場複甦加上遞延效應，新人對婚禮廠商的需求增加，且農曆年後徵才需求提升，數字科技旗下相關人力平台結婚吧、小雞上工與Tasker出任務發揮平台綜效，首季營運表現可期。
數字科技以市場資訊服務與平台活動等方案，提升會員黏著度，其中8891汽車憑藉海量汽車資訊，及推出88購車節活動，帶動1月營收較去年同期雙位數成長，加上小雞上工於去年12月開始啟動收費，逐漸貢獻營收，且農曆春節長假效應，帶動8591寶物交易營收提升。
旗下平台「518熊班」今年邀請浩子擔任品牌代言人，以期透過浩子在美食節目的主持經歷，及近期餐廳經營類實境節目累積的高人氣，帶動518熊班業績及營收成長，搶攻服務業人才市場。
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