數字科技以市場資訊服務與平台活動等方案，提升會員黏著度，其中8891汽車憑藉海量汽車資訊，及推出88購車節活動，帶動1月營收較去年同期雙位數成長，加上小雞上工於去年12月開始啟動收費，逐漸貢獻營收，且農曆春節長假效應，帶動8591寶物交易營收提升。

旗下平台「518熊班」今年邀請浩子擔任品牌代言人，以期透過浩子在美食節目的主持經歷，及近期餐廳經營類實境節目累積的高人氣，帶動518熊班業績及營收成長，搶攻服務業人才市場。

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