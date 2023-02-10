通宵白沙屯媽祖進香即將啟程，報名隨行的香燈腳已破十萬人大關！光田醫院通宵院區攜手國際獅子會300-G1共同響應盛會，舉辦「萬人自我血糖檢測活動」，將於12日早上5時30分起，在通苑交界的慈雲寺南側設攤，為十萬名跟隨媽祖徒步進香的香燈腳服務。

遶境途中攤設檢測血糖，讓民眾稍作休息，也宣導糖尿病防治。(光田醫院提供)

光田醫院醫師張盈寬特別犧牲假日，率領醫謢團隊設攤檢測。張盈寬表示，此次白沙屯媽祖北港徒步進香，將有大批的香燈腳來到通霄苑裡，因此集結院內醫師、護理師和檢驗師等同仁為在地、為媽祖盡一份心力；遶境途中攤設檢測血糖，讓民眾稍作休息，也利用機會宣導糖尿病防治。

張盈寬指出，根據國民健康署統計，全台約有200多萬名糖尿患者，且每年以2萬多名的速度持續增加，糖尿病及其所引發的併發症影響民眾健康不容小覷，但大部分的人在患病前都不知道自身有高血糖，更不知道如何在飲食中避免澱粉攝取等預防知識。

張盈寬說，早期血糖偏高幾乎沒有症狀所以常常被忽略，透過血糖檢測，可反映當下的身體狀況。民眾進香途中接受檢測不用太緊張，無論數值正常、偏高或偏低只要身體狀況許可，仍可以繼續跟走不用太擔心；若血糖值持續高於126 mg／dL 以上，則有糖尿病的隱憂，建議後續要到醫院新陳代謝科或家醫科進一步檢查追蹤。

張盈寬強調，新冠疫情雖趨緩，但初春的氣候多變，容易中暑也容易感冒，衣著要適時增減，並做好防曬防雨，飲食方面也要注意新鮮和衛生，多喝水，不可憋尿，跟著媽祖遶境，全程保持身心健康。