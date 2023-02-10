自1990年以來，心血管疾病（CVD）影響著全球約5.5億人，心血管疾病與老年人的認知障礙和失智症有關。近年來，年輕和中年成年人心血管疾病的發病率和死亡率一直在上升，早期心血管疾病患者在中年可能更有可能出現記憶和思維問題，並造成大腦健康狀況惡化。一項希臘的新研究發現，每週吃1到3個雞蛋可以將心血管疾病的風險降低一半以上。

據《今日醫學新聞》（MNT）9日報導，發表在《營養學》（Nutrients）上的一項研究探討了食用雞蛋如何影響一個人的心臟健康，該論文的作者報告了一個引人注目的發現。該研究表明，每週吃1到3個雞蛋與患心血管疾病的風險降低60%有關。

該研究發現，每週吃4到7個雞蛋的人患心血管疾病的風險更低，即75%， 不過，考慮到社會人口學、生活方式和臨床因素後，他們發現每週吃1到3個雞蛋就具有保護作用。

這項新研究調查了生活在希臘雅典地區的健康男性和女性的吃雞蛋習慣，在研究中的1514名男性中，平均年齡為46歲，和1528名女性，平均45歲來，調查始開始於2001年，總共3042名參與者。2011-2012年最終的後續健康評估包括這些人的2020年。

研究人員要求參與者自行報告他們每月直接吃的雞蛋或作為料理當中的雞蛋消費量，然後，他們將這些數字分為每週攝取量。研究者得出結論，當將雞蛋攝入飽和脂肪酸攝入低的健康飲食中時，食用雞蛋可能會對心血管疾病起到保護作用。

雞蛋提供高品質的營養物質，如蛋白質、礦物質、脂溶性維生素、鐵和類胡蘿蔔素。 同時，它們還含有高含量的飽和脂肪酸和膽固醇，這被認為是對心臟有害的，因此，雞蛋對於心臟的好壞仍有待商榷。

不過，來自加州大學的濟夫科維奇教授（Dr. Zivkovic）提醒，這份研究是採用受試者自行回報的方式，這樣來統計雞蛋攝取量不是很準，畢竟受試者可能時隨便填的，濟夫科維奇最後叮嚀，健康不是基於單一食物，而是基於整個飲食內容。