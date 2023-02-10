橙的表示，觀察旗下售服市場（AM）事業歐、美地區客戶庫存調整，已步入尾聲，目前美洲主要客戶庫存愈趨健康，已陸續加大下單力道。

其次，歐洲地區在公司採取直接經營輪胎店，及經銷通路等雙軌業務策略轉型效益逐步展現，帶動歐洲地區經銷商業務接單，及自有開發汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等新客戶TPMS產品鋪貨動能挹注，推升整體訂單能見度逐步提振，有望隨著客戶良好拉貨需求，助力整體銷售表現升溫。

根據專業研究機構360 Research Reports最新預估，未來五年全球TPMS市場規模年複合成長率保持9.56％力道，至2027年全球TPMS市場規模達299.96億美元水準，有助於創造橙的業務良好發展環境。

橙的指出，除公司持續深化AM、OEM兩大業務客戶合作利基，並推動歐洲地區AM業務轉型計畫，有助於奠定公司中長期業務穩健發展基石。

另一方面，橙的持續投入TPMS產品研發技術升級，朝向小型化、省電節能、結合遠端監控功能，及新一代自動定位胎壓偵測系統開發等，全面提升公司在兩大業務發展、產品技術服務的競爭力。

展望2023年第一季營運，橙的仍持審慎保守看法。橙的指出，由於第一季適逢農曆春節工作天數較少，且為傳統出貨淡季，這是首季營運保守看法的原因。不過，公司旗下兩大業務客戶下單需求回溫，今年將持續擴大新客戶業務合作成效，有望創造未來營運有逐月提升表現空間。

另一方面，橙的仍持續留意全球車市消費受到全球通膨及車用晶片供需情況，並持續持續投入新款TPMS產品研發改良，及精進庫存良好管控，將有助於創造公司整體營運正面的效益。