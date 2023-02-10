澎湃新聞10日報導，江蘇南通廣播電視台消息，南通如皋市7日下午舉辦統一戰線各界人士新春聯誼會暨非遺文化全球推廣活動。現場世界著名刑事鑑識專家李昌鈺、俄羅斯華僑華人青年聯合會會長吳昊等7名僑界代表受聘擔任「如皋非遺海外推廣大使」，助力非遺項目「走出去」，提升南通文化名城國際傳播力和影響力。

據官方「如皋發布」介紹：李昌鈺（Henry Chang-Yu Lee），1938年出生於江蘇如皋，美籍華人、刑事鑑識專家、美國康乃狄克州科學諮詢中心的名譽主席、康州紐海文大學終身教授、紐黑文大學法醫學全職教授。

1998年，李昌鈺擔任美國康州警政廳長，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔人士。在此之前，他曾擔任康州公共安全委員、康州法醫實驗室主任和1979年至2000年的首席犯罪學專家。2006年，他設立了「李昌鈺法醫學研究所」。2013年9月，出任大陸最高人民檢察院檢察技術資訊研究中心顧問。

李昌鈺鑑識過幾個全球重大的案件，如甘迺狄總統被殺案、尼克森水門事件、柯林頓桃色案、「911事件」、美式足球明星辛普森涉嫌殺妻案、法醫調查南斯拉夫種族屠殺萬人案及陳水扁呂秀蓮「3·19槍擊案」等。李昌鈺獲得了800多項榮譽，其中包括：美國鑑識科學學會頒發的鑑識科學領域的最高榮譽獎——刑事領域傑出服務獎、美國法庭科學學會頒發的傑出成就獎、國際鑑識學會終身榮譽獎、世界傑出華人獎等。

李昌鈺生於江蘇如皋，幼年喪父，家道中落，母親獨自一人撫養13個孩子。於他而言，母親是世界上最偉大的人。「所以，當有人邀請我去演講被我拒絕之後，他們馬上轉頭去找我媽媽。我沒辦法，只能同意。」李昌鈺博士曾如此幽默地說。