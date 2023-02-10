由朴炯植、韓孝周主演活屍韓劇《幸福》，描述對抗新冠肺炎的時代，人民因服用治療肺炎的口服藥引發人體變異，突如其來的傳染病造成新一波恐慌。劇中韓孝周為抽中新公寓向朴炯植提議結婚，朴炯植當下雖傻住仍答應請求，2人成為夫妻並入住公寓，卻因「狂人病」爆發被迫與外界隔離，展開一連串的生存遊戲，恐怖又刺激的劇情，在韓播出後獲得好評。

朴炯植從團體「ZE：A帝國之子」出道，近年重心放在演戲上，退伍後以《幸福》作為復出作，他飾演高中生「鄭以賢」因膝傷被迫放棄打棒球，帶著複雜心情走上頂樓，疑似輕生舉動引起注意，不僅害得全校遲遲不能放學，也惹得韓孝周飾演的「尹新春」超不爽。她逕自走上頂樓，經過一番懇談，朴炯植決定下樓繼續新人生，豈料站起來那刻卻被韓孝周一把推下樓，朴炯植不但沒生氣還對她說：「我們交往吧！」完全被她的氣場迷住。朴炯植表示：「當時真的是吊鋼絲『墜樓』，雖然我有懼高症，但那場戲是2人故事的開始，我非常喜歡。」

韓孝周18歲時參加選美比賽奪冠出道，曾受封「小宋慧喬」，憑古裝劇《同伊》獲百想藝術大賞、電影《監諜任務》獲青龍獎影后，這回以《幸福》再獲「第1屆青龍系列大獎－人氣獎」。韓孝周繼《W－兩個世界》時隔5年再次回歸電視圈，在《幸福》變身警察特攻隊反恐戰術要員，有不少打鬥戲，為此勤練身手還上射擊場訓練。劇中她為制伏活屍直接給對方一記過肩摔再滑壘撿槍，甚至是困在封鎖的大樓內，拿著球棒巡邏保護住民的架勢也超帥氣，過往總是浪漫劇愛情女神的她，認為「尹新春」角色設定與本人個性最相似。

朴炯植與韓孝周首次合作就飾演新婚夫婦，戲裡2人是高中同學，都有穿著校服的戲碼，韓孝周自認穿校服毫無違和，「但看到小演員只有10幾歲，跟我差了20歲，還是有點衝擊啦！」朴炯植嘴甜說兩人穿校服都適合、還互讚彼此速配。朴炯植飾演放棄職業棒球員生涯的刑警，然而當時的「肉肉臉」卻引發粉絲討論，感覺起來身形大了一號，他表示：「無論是棒球選手或是刑警都是身材好的角色，當時剛從軍隊退伍後狀況不錯，所以一直努力維持身材在最好狀態。」。