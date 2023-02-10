每年農曆正月20日為客家族群獨有且相當重視的節慶「天穿日」，桃市府客家事務局今在桃園市客家文化館舉辦祭天儀式，由客家局長林昭賢擔任主祭者，依循古禮重現傳統的三獻吉禮，感念女媧娘娘恩澤，為市民祈求平安。今年也是第2年打破過去以男性主導祭儀印象，邀3名女性擔任執事人員及讀祝禮生，落實性別平等。

今年是桃市府第2度採用女性執事人員與讀祝禮生，打拚傳統僅由男性主導祭儀的刻板印象。（蔡明亘攝）

林昭賢表示，天穿日為客家人十分重視的節日，相傳過去水神與火神相爭，將天空撞出大洞，女媧為免去人間災苦，煉五色石補天，客家人感念女媧幫助，每年天穿日男不耕田、女不織布，並煎年糕祭拜，如今天穿日蘊含讓大地休養生息的意涵，彰顯客家族群崇敬天地、尊重自然精神。

林昭賢今日下午率領客家局全體同仁、地方民代、志工與市民，一同舉行祭天儀式，祭禱過程依循古禮進行，展現客家傳統的三獻吉禮，為市民祈求平安。林說，今日不僅要感念女媧娘娘的恩澤，也盼推廣客家傳統文化，特別透過網路互動方式直播祭天儀式，讓更多民眾免出門就能參與天穿日祭典，共同祈求新的一年市運昌隆、國泰民安。

今日祭天儀式中，2名執事人員楊秀姬、張芩瑛，以及讀祝禮生江芷鈴，是透過客家局建置的「好客藝文網」平台媒合，經由培訓獲選的女性優秀學員，打破過去祭儀僅由男性主導的刻板印象，這也是桃園市第2年採用女性執事人員與讀祝禮生，盼落實並推廣性別平等觀念。

客家局提到，今年天穿日活動除三獻禮祭天儀式外，為宣傳今年8月即將登場的世界客家博覽會，特別推出線上闖關遊戲，藉由尋找五色石助女媧補天的遊戲行銷桃園市多個客家館舍，也在今日儀式結束請神歸位後線上抽獎，抽出多項3C產品大獎送給參與遊戲者，獲民眾熱烈迴響。