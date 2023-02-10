【旅遊經 編輯部報導】

甫邁入2023年之春，Klook於上週發起「2023連假最想去哪玩」大調查，號召300位網友選出今年最想完成的海外夢幻旅遊清單，其中高達近60%網友表示最想前往日韓，第二名為冰島與東南亞，其次則為歐洲；有些人甚至已超前部署，將行程安排至下半年度的國慶和跨年連假檔期！

多數網友表示由於受到近期賞櫻風潮影響，最想飛到日韓看櫻花，或趁著連假前往冰島看極光、到東南亞海島衝浪曬太陽、朝聖歐洲大景拍出神級美照；2023年將有七次連假，特別根據網友回應統整出連假海外必玩四大提案，讓民眾利用假期，完成屬於自己人生夢幻清單參考！

一、日韓追櫻花，感受粉色櫻花雨──

日本百大賞櫻名所之一「小田原城」，觀賞與300株櫻花共築的絕美景色。

根據調查，超過半數網友表示最想去日本或韓國漫步櫻花下、大吃烤肉和泡湯；每年春季正值賞櫻熱潮，不妨趁連假期間前往韓國鎮海村，朝聖全球最大的櫻花慶典「鎮海軍港節」，近36萬株的櫻花將接續綻放，旅客可穿梭在餘左川櫻花步道的粉雪間，並欣賞慶典期間富有軍港特色的「軍樂儀隊慶典」；或來到日本百大賞櫻名所之一「小田原城」，透過一日遊將富士山、五重塔及新倉淺間公園的櫻花美景一網打盡，觀賞日本傳統建築小田原城與300株櫻花共築的一絕美景，陶醉其中。

二、冰島看極光，感受夢幻的色彩人生──

歐洲最大的冰川「瓦特納冰川」，擁有水晶般剔透的藍冰洞美景。

追極光絕對是人生必完成的清單之一，許多網友紛紛表示絕對要趁今年連假實現夢想，到冰島看極光、泡藍湖溫泉！深入神秘的冰封國度，與一群熟練的北極光獵人，追逐夢幻般的北極光；或來到歐洲最大的冰川「瓦特納冰川」進行探險，捕捉水晶般剔透的藍冰洞美景，沉浸在冰島自然奇觀所帶來的無比震撼。

完成冰島極光夢。

三、歐洲之巔拍出明信片般神級美照──

位於瑞士的少女峰有「歐洲之巔」的美譽，是人氣十足的拍大片景點。

由於航程較遠，網友表示希望利用連假前往歐洲的瑞士或義大利，享受自然美景、當網美拍大片；位於瑞士中部伯恩高地的少女峰，有「歐洲之巔」的美譽，無論是登上全歐洲最高的火車站「少女峰站」觀賞壯麗的阿萊奇冰川，或是搭乘「艾格快線」空中纜車俯瞰連綿不絕的雪山，都是人氣十足的拍大片景點；此外，有希臘「天空之城」別稱的邁泰奧拉也是此生不能錯過的景點，處處可見擎天而立的柱形岩石群，旅客可站在巨石頂部俯瞰無與倫比的景色，探索各式歷史修道院，享受遠離世俗的寧靜。

希臘「天空之城」別稱的邁泰奧拉，也是此生不能錯過的自然大景。

四、東南亞海島仙境玩水曬日光浴──

想逃離濕冷的天氣可前往泰國的皮皮島，享受滿滿的陽光及鬼斧神工的洞穴奇景

「想逃離濕冷的天氣去東南亞玩水曬太陽！」同樣為眾多網友心聲，位在菲律賓、被譽為「天堂處女地」的愛妮島，擁有一望無際的藍色海洋、壯麗的石灰岩島嶼及神秘迷人的潟湖群，可徜徉在沙灘上曬日光浴，想受愜意時光；或是前往泰國的皮皮島，由6個島嶼組成，其鬼斧神工的石灰岩洞穴及豐富的海底生態，成為近年來炙手可熱的度假勝地之一；而近期話題居高不下的泰國網美咖啡廳Bubble in the forest Cafe也是十分具有度假氛圍，餐廳部份座位設於水池上，猶如馬爾地夫的浮動平房，讓旅客輕鬆拍出度假美照。

泰國網美咖啡廳Bubble in the forest Cafe，許多旅客因其水池上的座位設計蜂擁而至

泰國網美咖啡廳Bubble in the forest Cafe，許多旅客因其水池上的座位設計蜂擁而至Klook表示，即日起至2月28日，只要拍攝一段15秒影片，公開上傳到Instagram並加上指定hashtag，用行動表示你有多想去日本，Klook將抽出5位得獎者有機會獲得台幣3萬元的日本旅遊金，直接送你去日本！

圖片：Klook提供