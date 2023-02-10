三立、MTV《大嘻哈時代2》上周播出第4集，選手趙翊帆在第3集忘詞遭淘汰後，被網友封為「最強遺珠」，大家敲碗希望能有復活賽可讓趙翊帆回來。針對忘詞，趙翊帆親回，錯愕跟責怪自己，錯愕是因為我本身很少忘詞，沒有想過自己會是因為忘詞離開這個舞台。責怪自己好像不夠努力在比賽上面，不過隔天就沒有想那麼多了，畢竟一開始的心態就是隨緣但不隨便。

趙翊帆會接觸饒舌的契機是高一的時候第一次聽到「Joyner Lucas」和「Chris Brown」的專輯而開始。最一開始受到Joyner和Kendrick 影響，後來Juice WRLD、王以太等人出現開始接觸旋律饒舌。對他而言饒舌就是把想說的話變成一首歌的過程，自己創作的時間有長有短，最久有3個月，最快有2個小時，談到當饒舌歌手遇到的最大的困難就是「錢」。

趙翊帆表示，沒錢很多事情都比較沒辦法放手去做，其次應該是課業吧，我是那種沒辦法一次做好很多事情的人。而為了現實生活，要如何平衡生活跟音樂？他說生活有足夠養分才能好好的創作，早期完全是拿自己微薄的積蓄，之前還有去咖啡廳打工過，負責拉花，但後來因為太忙就辭掉了。

他覺得當嘻哈饒舌歌手，最良好的包裝就是最真實的自己，有商業的幫助當然是好事，但前提是不要在其中迷失自我。目前也有出專輯計畫的他，希望年中能上架，再來就是實體跟周邊，然後年底想辦一場很不一樣的專場！