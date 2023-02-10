近來天氣溫度變化大，下周又有冷氣團來襲，不少民眾會購買藥膳調理包或到中藥行購買中藥包回家燉煮，補氣又養生，台中市食品藥物安全處歸納出挑選藥膳包的4個撇步，包括選擇合格商家、包裝標示完整、藥材新鮮、妥適的存放環境，讓民眾能吃得安心。

葉姓民眾表示，天氣冷就想喝碗熱湯，藥膳包不僅方便煮且已經調味好了，煮的時候不用再多費心，只是挑選的時候常常不知如何下手，也曾買過雖未過期，但打開來味道十分難聞，且明顯已經受潮的調理包。

食安處說明，藥膳調理包選用4撇步，第一是，選擇注重衛生、具有信譽及合格販售資格的藥局或中藥商（房），品質安全才有保障；第二，購買時應詳盡查看完整包裝標示，包括品名、重量、廠商名稱、地址與有效日期等；第三，挑選新鮮藥材；第四，妥善的存放環境。

食安處解釋，藥材的色澤大多自然鮮明，以枸杞為例，顏色應均一，若太鮮豔不建議選購，且中藥材會散發自然的香氣，若聞起來有酸味，須注意可能燻過硫磺，若有腐臭的味道，則可能發霉。

食安處說，若中藥材摸起來微濕鬆軟，代表後續會較快腐敗，民眾購買時可以看乾燥度及脆度來檢查新鮮程度，也可查看有無發霉、蟲蛀、蟲卵、灰塵附著。民眾購買時也可觀察店家是否妥適存放藥材在通風、避光、陰涼、乾燥的環境，帶回家後也要妥善保存，避免變質。

食安處提醒，民眾向合格藥局、中藥房購買藥膳調理包時，應注意產品外包裝需清楚載明料理的方式，或詢問專家，另，也不宜過量食用，避免造成身體負擔，飲食後如出現任何不適或非預期反應時，應立即停止並儘速就醫，避免影響身體健康。