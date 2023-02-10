台翰表示，雖因農曆春節長假、工作天數減少而使1月營收呈月減、年減表現，然受惠於旗下多功能事務機／印表機、投影機之機殼等塑膠射出成型產品出貨表現持穩，加上視訊系統相關設備、消費型產品等客戶的拉貨力道持續增加，帶動公司菲律賓、越南兩個生產基地保持良好的產能利用率，尤其，越南廠單廠1月營收近持平去年水準，是貢獻台翰1月整體營收站穩新台幣1.74億元水準、且創歷年同期次高的重要關鍵。

根據越南經貿商情指出，越南就業市場明顯於農曆春節後開始復甦，且有明顯大量招聘徵才的需求，又根據標準普爾全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）指出，越南製造業採購經理人指數（PMI）從2022年12月之46.4上升至今年1月之47.4，且預期今年越南工業生產將成長 6.6％，而菲律賓2023年1月PMI連升三個月至53.5，創七個月高，加上包括手機、NB、電子、物流、半導體等紛紛擴大於越南地區的資本支出布局，皆可見整體發展將有利於深耕東南亞市場多年的台翰，良好的業務發展環境，且開拓更多不同產業客戶合作的空間，有助於分散台翰單一客戶產業集中度風險，對公司中長期營運帶來正面挹注。

展望2023年上半年，台翰在家電、工業產品上，隨著客戶對於設計複雜度較高的新機種需求增溫，將加強內部製程優化，亦逐步著重成型後的加工工藝，除了推升產能稼動率表現外，亦有助持續精進公司整體毛利率表現，另一方面，台翰仍持續與主要客戶推進新品導入規劃，有望隨著新品推出後，逐步堆疊整體營收規模擴大，助力公司保持良好的訂單能見度，並推升未來營運長期向上成長態勢。