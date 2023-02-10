自從去年台北88會館檢警風紀案後，警政署接連祭出「警察人員與特定對象接觸交往規定」，懲處相關涉足不妥當場所、與特定對象接觸的官警。警政署10日指出，該規定目的是在保障員警權益及保護員警接觸交往時避免觸法，而能勇於任事執行職務，避免與特定對象不當接觸交往，「並不會」以此做為不良考核紀錄或管制升遷參考依據。

近日各警察機關發生多起警察人員與特定對象接觸交往、邀約飲宴情事，卻未落實相關報備程序，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，引發社會大眾對警察人員執法公正性與維護社會治安的疑慮。

有刑警質疑，若一律禁止和黑幫接觸，如何情蒐偵辦組織犯罪？若長此以往，與黑道圈子脫節，恐怕連黑道的公祭場、春酒尾牙聚會場，都沒有情資能偵蒐，無法掌握黑道動態，將對相關犯罪缺乏壓制力。北部一名刑警說，「如果跟黑道要一份訃聞來做蒐報依據，都要寫報備申請，有人嫌麻煩，可能乾脆裝作不知。」

警政署表示，2010年7月函訂「警察人員與特定對象接觸交往規定」及相關報備標準作業流程，明確規範警察人員與特定對象接觸交往之方式、地點、禁制規定等，其目的在保障員警權益及保護員警接觸交往時避免觸法，而能勇於任事執行職務，避免與特定對象不當接觸交往，並不會以此做為不良考核紀錄或管制升遷參考依據。

意即，警政署鼓勵勇於任事，積極蒐報黑幫不法組織的違法事證，但與特定對象接觸，仍要符合規定，事前申請、事後報告，且不會因為做過相關報備、報告，就以此註記作為考核、管制升遷的依據。

警政署重申，警察人員因公務上之必要，需與特定對象接觸交往時，應遵循「原則禁止，因公許可」之原則，並採「事前申准，事後報告」方式辦理，如有不知情而與特定對象接觸交往，知情後，應立即將接觸交往經過報告陳核，切勿便宜行事或未落實報備機制，以維警紀，樹立警察人員嚴正執法及廉能典範。