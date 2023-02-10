不少人關注今年的運勢發展如何，《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛座、射手座、天蠍座在2023年運勢將逐漸好轉，其中射手座感情出現轉機，單身者愛情磁場會再次開啟，有伴者則是感情明顯升溫，願意花時間陪伴對方，甚至有機會快速進展到訂婚、結婚階段。

▍金牛座

金牛座近期多少都遇到了破財的情況，而受到不小的金錢壓力，有的人則是咳嗽、疲倦等健康問題纏身，但霉運終將揮之離去，金牛座財運則會直線回升，會得到一筆意外之財，能解決金錢方面的燃眉之急，投資方面更容易獲利，但仍然需謹慎理財，不然還有可能會換來竹籃打水一場空。

▍射手座

射手座在近期感情出現了轉機，將迎來新局面，單身者會重新打起精神，愛情磁場也會再次開啟，有伴者則是，感情升溫將十分明顯，不但願意花精力和時間去陪伴對方、處理問題、解除誤會，甚至會快速進展到訂婚、結婚等相關階段。

▍天蠍座

天蠍座近期那種迷茫、渾渾噩噩的狀態將會被一掃而空，迎接全新的運勢，接下來很適合調適各方面的狀態，打起精神來應對生活中的大小事務。先前若有些健康不適問題，身體機能將會逐漸恢復，但切記不能過急，需留一些緩衝時間讓身體休息，並適當做運動，才不會讓病情再次復發。