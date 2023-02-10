台南市都發局10日宣布啟動小巴士專車，2月中旬率先派往大新營區，在3個月內收集45處偏鄉聚落居民意見，以接地氣的方式記錄民眾真實反應，納為鄉村未來發展藍圖。

鄉村發展計畫過去都是市府規畫，執行後地方民眾再反應成效，台南市都發局在鄉村地區整體規畫案項目中，翻轉施政程序，先收集鄉村居民意見，再凝聚成政策推動。

台南市都發局為此委外打造1輛巴士專車，2月中將以大新營區45處聚落為目標，開著巴士進到聚落的廟埕或活動中心等村莊聚集核心點，聽取居民對在地生活的企盼，展開民意收集。

有別於召開傳統座談會，這輛巴士專車打開車體，車上會出現3個專區與民眾互動，包括有液晶螢幕影音宣傳的展示區、代表居住、交通、產業、景觀與公設共5面向的遊戲互動區，還有空拍照片展示的靜態區。

台南市都發局打算將車直接開到各處部落核心點，透過專車上的各項設備與在地居民互動，包括填問券送禮品、抽獎等活動，達到誘發、收集真實民意的目的。

偏鄉地方需求琳瑯滿目，包括對長照、活動中心的需求、水利設施的設置、公共設施的改善與在地農產活化，最貼近聚落民眾生活的建議，都將納入未來鄉村規畫的發展藍圖。