國道1號彰化路段10日上午發生4輛車連環大追撞事故，高公局事故處理小組緩撞車正準備進場警戒時，卻遭後方曳引車追撞，再度造成大堵車，車道都塞成停車場。

國1彰化段10日下午發生4輛車連撞，事故處理小組緩撞車進場警戒時，又遭後方曳引車追撞。 （國道三隊提供／吳敏菁彰化傳真）

「今天是什麼天？追撞車禍撞不停」10日下午1點32分，國道1號北向203公里彰化市路段內側車道發生4輛車連環追撞事故，1點39分高公局事故處理小組緩撞車在北向203.7公里處要駛進場實施警戒時，去遭後方曳引車，失神、剎車不及，一頭撞擊左後緩撞器，幸好無人受傷。

國道警察交通隊第三大隊表示，內側車道4輛車事故於1點42分排除；現場管制外側、輔助車道，回堵到埔鹽系統路段，但事故於2點排除。肇事原因和責任歸屬，還待調查釐清中。

國道三隊呼籲用路人行駛高速公路，應注意前方路況，不疲勞駕駛，注意行車安全，行車時請注意高速公路CMS資訊，發現有前方事故預告時請先行避開受阻車道，並更應注意前方路況保持隨時減速及閃避之準備。