澎湖國際海上花火節即將於4月20至6月29日在觀音亭園區舉辦，屆時將有約2萬人在此欣賞璀璨奪目的煙火與無人機的展演，不過有網友在臉書PO文，指澎湖縣政府在觀音亭北側公廁，貼出告示將從2月15日至6月15日整修停用，屆時只能使用籃球場旁的廁所，恐怕會造成遊客不便，讓澎湖縣政府多年友善設施的形象大大扣分。

觀音亭國際休憩園區北側浴廁設備老舊且維修頻繁，為提高園區休憩及公共設施品質，辦理浴廁整修工程，工期預計120天。（張茂雄攝）

對此負責維護管理的農漁局林務公園管理所表示，觀音亭國際休憩園區北側浴廁設備老舊且維修頻繁，該所為提高園區休憩及公共設施品質，擇定於2月15日起辦理浴廁整修工程，工期預計120天。在花火施放期間，會配合活動需求調整工程施工時間，並加強工區安全防護措施，規劃足量流動式公共浴廁維持公共設施服務機能，同時督促廠商儘速施作提前完工，減少民眾不便。

農漁局林務公園管理所表示，在花火施放期間，會規劃足量流動式公共浴廁維持公共設施服務機能，同時督促廠商儘速施作提前完工，減少民眾不便。（張茂雄攝）

據了解，由於觀音亭北側公廁停用期幾乎涵蓋整個花火節期間，到時候對大量湧入、動輒數萬人的遊客造成不便，不友善的旅遊環境恐引發遊客怨言，這名網友PO文說：「是不是嫌觀光客多，還是嫌票太多？」、「這樣對旅遊體驗應該會打折扣」。

農漁局表示，觀音亭環境場域獨特，面積寬闊景觀優美，各時節皆有縣內知名活動於此園區舉辦，包含花火節、泳渡澎湖灣、燈光藝術節及風浪板競賽等，為本縣發展觀光之重要場域，而公共設施為觀光產業發展之基礎，需保持一定水準的服務品質。

農漁局進一步說明，考量花火節期間大批遊客來訪，該案工程進行期間將規畫配套措施，以持續提供遊客及地方民眾高品質的休憩環境及公共設施服務，工程期間造成不便之處，敬請各界見諒。