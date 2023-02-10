金門縣長陳福海(右)表示，有了過去通水的經驗，推動兩岸「通電」絕非難事。(圖／金門縣政府提供)

台電公司副總經理王振勇率領金門區處長黃甘杏、塔山電廠廠長楊清煌、供應組經理謝華昌等一行，今(10)日特別前往縣政府拜會縣長陳福海，說明金門目前電力及供電概況，盼未來能與縣府攜手合作，擘劃金門成為「智慧低碳示範島」，並提供地區更好的供電服務。

陳福海指出，金門要發展，民生用水、用電是必要的，金門歷經二十年終於完成了兩岸「通水」這項重大工程，讓金門不用擔心會缺水；因此兩岸「通電」是眾所屬目的，陳福海期待「兩岸通電政策」先是透過與專家學者及陸方進行學術與技術上的交流，再來研商相關可行性政策配套，有了過去通水的經驗，深信只要兩岸政府有了共識，金門做好萬全準備，推動「通電」絕非難事。

台電副總王振勇則表示，感謝陳福海縣長過去在擔任立委及縣長期間，積極協助台電塔山九號機、十號機的建置，讓金門地區未來10年穩定供電無虞，目前台電規劃興建台電金門區處辦公服務大樓是配合智慧電網規劃智慧辦公室，將成為一個電力中心，並在智慧電網推動架構下，未來更盼望透過電力中心來與縣府及全島居民共同來推廣低碳生活，逐步將金門建設為一座智慧節能低碳島嶼。

陳福海肯定並感謝台電公司長期為金門電力供輸的貢獻與付出，讓地區鄉親不用擔心缺電及無電可用，也期盼能與台電共同努力，建構金門幸福美好的家園。