一名71歲女性罹患糖尿病10多年，每日服用3次口服藥物、施打高劑量胰島素，還很難控制血糖。醫師詢問後得知，她早餐以白饅頭、白粥為主，看似的清淡飲食，卻導致蛋白質嚴重不足、精緻澱粉過多，因而血糖無法控制。後來經過調整飲食與生活習慣的改變，她目前的血糖能控制在標準都落在標準值內，胰島素施打的劑量也可望降低。

減重醫師蕭捷健在其臉書粉專上表示，糖尿病患者由於胰島素阻抗，使胰島素將血糖降下來的能力越來越差，若不施打胰島素，身體就會一直處於高血糖的狀態，進而破壞視網膜和腎臟的微血管，最後導致失明和腎衰竭。

蕭捷健表示，該名患者吃得很清淡，早上都是白饅頭、白粥為主，沒什麼肉，但這種貌似「清淡健康」的飲食，其實都是屬於會刺激血糖的精緻澱粉，讓蛋白質嚴重不足、精緻澱粉過多，也導致患者的肌肉量過少，且血糖無法控制。

蕭捷健因此請該患者增加蛋白質的攝取、挑選優質澱粉、吃到精緻澱粉就要運動這3點改變，患者目前的血糖都落在100，也就是標準值以內，甚至有機會不用胰島素施打，也瘦了4公斤。

在增加蛋白質部分，他建議，每天蛋白質攝取量提升到體重1.5~2倍；在挑選優質澱粉方面，因糙米去糠變成白米、再熬成粥後，升糖指數會大增，導致血糖更難控制，造成胰島素阻抗，導致胰島素越打越多，他建議將饅頭改成地瓜、飯改成糙米，稀飯改成圓形大燕麥粒，血糖就會穩定許多。他並建議患者，在食用高油高澱粉的食物後，多外出散步。