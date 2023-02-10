聯發科1月營收223.83億元、月減少42.14%、年減少48.55%，單月營收為2020年5月以來新低，約為32個月新低。

聯發科日前法說會執行長蔡力行就曾言，隨著大陸解封且全球經濟相對穩定的情況下，相信需求的能見度在接下來幾個月將逐漸改善，聯發科的業務自第二季有機會好轉，電視及WiFi的需求在第一季已見到微幅回溫，因此，第一季將有望為聯發科的營運低點。

法人分析認為，雖然聯發科看好長期毛利率能維持在第一季水準，但仍建議保守以對，主要是考量市佔率流失及產品組合偏重中低階產品，故預估聯發科2023年毛利率落在46.3%，年減3個百分點，值得注意的是，聯發科日前法說預期營業費用將維持年持平，隱含淨利將大減，故今年整體獲利狀況仍有待觀察。

聯發科第一季財報，以美金對台幣匯率1比30.5計算，將在930億至1017億之間，季下降6%~14%，與去年同期相比，約減少29%至35%；營業毛利率預估將為47.5%±1.5%，費用率預估將為33%±2%。