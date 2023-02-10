博錸生技2016年技術授權Denka，原本持有博錸5.91%股權，3年前私募引入日本電化株式會社(Denka)，Denka砸7.45億元將持股提升至33.4%，成為為第一大股東。

博錸董事長曹汀表示，近3年拿到很多Denka的案子，未來將持續擴張合作領域級品項。博錸是Denka最主要的委託開發暨製造服務商(CDMO)，未來Denka會以博錸的CDMO商業模式為基礎架構，授權πCode技術、試劑和儀器製造及平台服務給其他目標客戶。

Denka高橋部門長表示，和博錸合作的下一個目標是傳染病領域，如敗血症Sepsis、愛滋病HIV的自動化檢測平台，此實驗結果已發表在去年11月份國際最具權威性之一的醫學期刊PNAS中。

博錸和Denka未來將加強科研水準，提高生產量能，設計出簡化的實驗流程、降低人為誤差、減輕醫療院所檢成本、提升診斷效率平台，並和政府機關及國內外研究機構一起研討如何提升日台生產科技的技術發展，滿足全球醫療需要。