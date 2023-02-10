華航集團1月份合併營業收入為149.78億元，為2022年以來最高，較前月增幅5.66％，較去年同期增幅5.07 ％。其中，客運收入89.36億元，較前月增加45.63％，較去年同期增加82.58億元，增幅1217.99％，主因為運能逐步恢復且市場需求轉強，並逢農曆春節旅遊旺季，致使整體客運收入大幅成長；貨運收入為52.77億元，較前月減幅27.01％，主因為整體貨運市場仍延續放緩態勢未有回溫。

客運部分，國際旅遊需求逐步活絡，更逢農曆春節十天長假期，推升整體載客及營收，1月份客運收入較去年同期增加12倍。其中兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，在有效的增班布局下，營收成長幅度為最大；另外東北亞日本航點增班、東南亞峴港及清邁開航，均挹注客運營收增加。華航積極搶攻客運市場，9日起推出2023西洋情人節促銷活動，開賣後帶動3、4月訂位湧入，熱門航點如東北亞東京、大阪、首爾仁川及東南亞曼谷、吉隆坡等，預期銷售將持續成長，助功營收表現。華航規劃各地區航線密集增班，提供旅客最綿密的航班選擇。

貨運部分，受到通膨升息、全球經濟增長放緩、去化庫存速度緩慢等因素影響， 1月份貨運市場延續保守氛圍，加上農曆新年期間工廠停工或減產，市場減班及削價，造成貨運營收下滑。面對目前貨量不穩、旅運需求回溫之際，華航將靈活運用客貨機運能，充分使用客機腹艙載運貨物，搭配運量較大之貨機妥善調度及規劃，固守整體貨運營收。