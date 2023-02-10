海山警追查娃娃機店竊盜案 意外查獲槍彈

新北市海山警分局追查轄內娃娃機店竊盜案，本月1日循線追查到北市大同區，正好遇到45歲王姓嫌犯從鎖定對象住處外出，員警尾隨引起王嫌警覺，欲將他攔下盤查時，王男隨即拔腿逃竄，並隨手丟下背包，警方圍捕順利逮捕王嫌，從背包內起獲改造手槍1支、彈匣及子彈7顆，偵訊後依槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

海山分局表示，埔墘派出所偵辦娃娃機店竊盜案鎖定46歲張姓嫌犯涉案，本月1日員警前往張嫌在北市大同區住處外勘查，正巧遇見王嫌從該址外出，員警見他形跡鬼祟，遂欲尾隨到他處再攔下盤查，但王嫌發現後方有人靠近，即加快腳步，待員警出示身分時，王嫌立即拔腿狂奔，並在巷內丟棄隨身背包，經員警圍捕，順利將王嫌壓制逮捕，並起獲槍彈。

逮捕王嫌後，警方向士林地檢及士林地院聲請拘票、搜索票獲准，本月5日至張嫌住處搜索，逮捕張男、劉男等5人，現場查獲安非他命5包、海洛英1包及吸食器等證物。偵訊後全案依毒品危害防制條例移送偵辦，並持續追查槍枝、毒品來源。

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