照顧孩子非常不容易，不僅要懂得忍耐，還要有耐性。《搜狐網》近日分享4個保有童心的星座，他們帶小孩非常有一套，與孩子們長期相處下，越活越年輕，甚至還或與小孩打成一片，深受他們歡迎。

1、牡羊座

牡羊座不管活到幾歲，始終保有童心，就像小孩子一樣，個性活潑又好動，甚至能和孩子玩在一起，如果與別人產生意見分歧時，他們會據理力爭，絕對不會放棄，面對孩子也是如此，絕不會輕易妥協，就像孩子王一樣，樂觀態度讓牡羊座越活越年輕。

2、巨蟹座

巨蟹座充滿母愛，對家庭非常負責任，也很喜歡小孩子，尤其是面對乖巧的小孩，他們更是沒有抵抗力，此外巨蟹座性格溫和，也小孩喜歡與他們相處的原因，就算他們年紀很輕，還是能給孩子們溫暖，他們對任何人或事都抱持和善的態度，就算老了也給人出眾氣質。

3、雙子座

雙子座其實是一個幼稚的星座，不喜歡成年人的世故和陰謀，覺得跟小孩相處比較幸福，他們生性愛玩、健談又幽默，很會逗孩子開心，與小孩總是有聊不完的話題，此外雙子座的情商和智商都很高，當孩子遇到不懂的問題時，他們會用輕鬆幽默的方式幫忙解決，因此受到孩子歡迎。

4、雙魚座

雙魚座平時待人和善，性格又有耐心，當孩子吵鬧時，他們懂得換位思考，站在孩子的角度去想事情，就算小孩發脾氣，他們也能很快安撫對方，此外雙魚座的性格比較穩重，當孩子鬧彆扭挑戰大人底線時，他們不僅不會暴怒，反而能心平氣和的面對，帶孩子很有一套。