新加坡智庫東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）發表的最新年度調查報告顯示，中國仍然被認為是該地區最有影響力的政治經濟大國，但如果被迫在中美之間做出選擇，美國則比中國更有優勢。報告同時指出，日本仍然是東南亞國家最信任的大國，另外有近半的受訪者擔心台海爆發戰爭會破壞地區穩定。

《德國之聲》引述東南亞問題研究所最新發表的《東南亞國家2023年度調查報告》指出，東南亞國家最關心的問題是經濟衰退的壓力、潛在的軍事緊張局勢以及「行動遲緩、效率低下」的東協。

報告認為，本項調查是在去年11月14日至今年1月6日進行，受調查者包括東南亞國家1308名來自學術界、商界、政府、民間社會和媒體行業的人士。這是連續第5年進行的類似調查。最新的調查比前4年涵蓋的範圍和領域更加廣泛和多樣，涉及的議題包括除東協內部問題之外，還包括俄羅斯入侵烏克蘭、台海緊張局勢、美國主導印太經濟框架、美中競爭對東南亞地區的影響、地區對大國的信任感以及軟實力指標等。

調查結果顯示，中國仍然被認為是該地區最有影響力的政治經濟大國。但如果被迫在中美之間做出選擇，美國則比中國更有優勢。此外，日本依然是東南亞國家最信任的大國，有近一半的受訪者擔心台海爆發戰爭會破壞地區穩定。

報導說，雖然大多數仍認為中國仍然是對東南亞地區最具影響力的政經戰略大國，但比例上低於去年調查。至於哪個國家最有可能領導維護國際秩序，選擇美國與中國的比例都明顯下降，前者由36.7%下滑至27.1%，後者由13.6%下降到5.3%。

在全球安全議題上，有1/3受訪者擔心中美緊張關係進一步加劇，還有1/3認為東協會被迫選邊站。而一旦被迫選邊站，與2022年的調查結果相比，選擇美國而不是中國的受訪者比例更高。另外，受訪者當中有41.4%的人認為中國的經濟和軍事力量可以用來威脅東南亞國家的利益和主權，其中越南、菲律賓超過6成，柬埔寨、馬來西亞超過4成，印亞、新加坡超過3成。

新加坡東南亞研究院院長蔡承國分析表示，今年的調查結果顯示，東南亞地區對經濟和地緣政治問題高度關注。該地區仍然對美國和中國發揮建設性作用持開放態度，並歡迎其他大國發揮作用。